Бывальцев: думаю, Гатиятулин сделал шаг вперёд в своей тренерской карьере

Нападающий Алексей Бывальцев прокомментировал свой обмен из подольского «Витязя» в челябинский «Трактор».
«Переговоры с «Трактором» прошли хорошо, общение шло целый день, но все друг друга поняли, поэтому всё так быстро решилось.
Могу сказать, что здесь всегда полный стадион, люди в Челябинске любят хоккей, всегда поддерживают, есть свои традиции. Команда и до финала доходила, и бронзовым призёром становилась. Приятно быть в такой команде.
Гатиятулин? Конечно, это плюс, что я с ним поработал. И Анвар Рафаилович получил опыт и в сборной, и в СКА. Думаю, сейчас он сделал шаг вперёд в своей тренерской карьере, ему предстоит вновь трудиться в «Тракторе» главным тренером, доказывать свой профессионализм, а мы будем ему помогать», — приводит слова Бывальцева пресс-служба «Трактора».
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