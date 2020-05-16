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Давыдов: игрок с таким опытом, как у Антипина, может помочь любому клубу КХЛ

Давыдов: игрок с таким опытом, как у Антипина, может помочь любому клубу КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов прокомментировал подписание контракта защитника Виктора Антипина со СКА.

«Игрок с таким опытом и мастерством, как у Антипина, может помочь любому клубу КХЛ. Он ещё достаточно молод, но уже добился серьёзных успехов как на уровне клуба, так и на уровне сборной.

Конечно, последние сезоны ему не удались. Возвращение в Магнитогорск из НХЛ вообще получилось каким-то скомканным, но такое часто бывает, когда хоккеисты приезжают из-за океана, думая, что здесь смогут спокойно на одном классе делать результат. Это не срабатывает, но думаю, Антипину сейчас поможет смена обстановки и переход в другой клуб с большими амбициями», — приводят слова Давыдова «Известия».

Антипин: надеюсь, в СКА у меня получится выйти на прежний уровень
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