Давыдов: игрок с таким опытом, как у Антипина, может помочь любому клубу КХЛ

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов прокомментировал подписание контракта защитника Виктора Антипина со СКА.

«Игрок с таким опытом и мастерством, как у Антипина, может помочь любому клубу КХЛ. Он ещё достаточно молод, но уже добился серьёзных успехов как на уровне клуба, так и на уровне сборной.

Конечно, последние сезоны ему не удались. Возвращение в Магнитогорск из НХЛ вообще получилось каким-то скомканным, но такое часто бывает, когда хоккеисты приезжают из-за океана, думая, что здесь смогут спокойно на одном классе делать результат. Это не срабатывает, но думаю, Антипину сейчас поможет смена обстановки и переход в другой клуб с большими амбициями», — приводят слова Давыдова «Известия».