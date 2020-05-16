Бородкин: переход в «Витязь» — это новый вызов для меня

Бывший защитник «Трактора» Артём Бородкин прокомментировал подписание контракта с подольским «Витязем».

«Предложение от «Витязя» передал мой агент. После подписания контракта мне позвонил Игорь Константинович Варицкий. Долго не думал, принял решение в течение недели.

Общались ли с кем-то перед тем, как подписать контракт? Общался с Евгением Катичевым, мы с ним вместе играли в «Тракторе». Про команду он рассказал, что коллектив дружный и сплоченный (улыбается). Да и по прошлому сезону видно было, что «Витязь» на ходу. С городом немного знаком, когда приезжали играть, иногда удавалось прогуляться.

Тревоги переезд не вызывает, я спокоен. То, что провёл в одном клубе всю карьеру… Поехать в новую команду — это для меня новый вызов!» — приводит слова Бородкина пресс-служба «Витязя».