Драйзайтль рассказал о переписке с Дацюком

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль вновь поделился мнением о российском форварде Павле Дацюке.

«Да, без сомнения, с хоккейной точки зрения он является моим главным героем. Наверное, я смотрел каждое его видео на YouTube. Их, кажется, просто слишком много, не могу назвать какое-то конкретное. Такое ощущение, что в каждой игре он делал что-то, что не мог никто другой. Я его встречал пару раз, — рассказал Драйзайтль. — Все знают, что он очень тихий и спокойный, но всегда готов помочь. На самом деле, бывший помощник тренера в «Ойлерз» Джей Вудкрофт дал мне его номер телефона. Он мне сказал: «Знаешь, просто напиши ему сообщение». Я так нервничал, не знал, что сказать. Мне было 17 лет. В общем, я ему написал и уже через две минуты он мне ответил и дал какой-то совет. Было потрясающе. Да, было здорово. Он просто феноменальный человек», — приводит слова Драйзайтля официальный сайт НХЛ.

С 2001 года Дацюк выступал в «Детройт Ред Уингз», вместе с которым в 2002 и 2008 годах выиграл Кубок Стэнли. Всего в НХЛ он провёл 1110 игр, набрав 1031 очко при показателе полезности «+283».