Кожевников: Кагарлицкий – это игрок громадного таланта, но нуждающийся в доверии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о ситуации с форвардом питерского СКА Дмитрием Кагарлицким.
«Надо чётко определиться, что делать с Кагарлицким — расставаться или оставлять. Это игрок безусловного громадного таланта, но нуждающийся в доверии и большом игровом времени. Тогда он способен забивать, отдавать передачи и решать исход матчей. Если СКА готов ему предоставить всё это, то можно Дмитрия оставлять. Если нет, то его дальнейшее пребывание в Питере не имеет смысла ни для хоккеиста, ни для клуба», — приводят слова Кожевникова «Известия».
В текущем регулярном сезоне КХЛ 30-летний российский нападающий принял участие лишь в 36 матчах, набрав 15 (4+11) очков при показателе полезности «+1» и проводя на площадке в среднем 14 минут.
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