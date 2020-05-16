Артемий Панарин назван лучшим российским игроком в истории «Нью-Йорк Рейнджерс»

Русскоязычная версия сайта НХЛ назвала 27-летнего нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина лучшим российским игроком в истории клуба.

Всего соотечественников Панарина в истории «синерубашечников» насчитывается 29 человек, среди которых: 2 вратаря, 12 защитников и 15 форвардов.



«Именно Панарин был самым желанным свободным агентом на прошлогоднем летнем рынке. Именно он — единственный среди российских «рейнджеров», чья средняя результативность не просто выше очка за матч, а застыла на сумасшедшем показателе 1,38. Именно его невероятные «+36» за такой короткий срок — второй показатель среди 27 нью-йоркских полевых игроков-россиян после немчиновских «+55» (в 418 матчах). А ведь среди них была целая плеяда, выступавшая за чемпионскую команду-1994 либо просто очень сильный клуб. Артемий же не тот человек, которому посчастливилось попасть в крутую команду, а тот, благодаря которому она намного круче. Мика Зибанежад и Райан Строум рядом с ним проводят свой лучший сезон в карьере. Дайте ему ещё года три — и российский бомбардирский рекорд «Рейнджерс» Алексея Ковалева (330 очков в 492 матчах) будет переписан на Панарина», — так отмечается источником игра Панарина.

Самым первым россиянином в «Рейнджерс» является Сергей Немчинов, дебютировавший за «Рейнджерс» в 1991 году в возрасте 27 лет и сразу забросивший в первом сезоне 30 шайб.

В 2019 году Панарин подписал соглашение с «синерубашечниками» сроком на 7 лет, общая сумма контракта — $ 81,5 млн. В нынешнем сезоне на счету россиянина 95 (32+63) очков в 69 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Он занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров лиги.