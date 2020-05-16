Гончар: Гюнцель имеет реальный шанс вернуться и помочь «Питтсбургу» в этом сезоне

Ассистент главного тренера «Питтсбург Пингвинз» Сергей Гончар прокомментировал приостановку сезона в регулярном чемпионате НХЛ из-за пандемии коронавируса.
«Перед паузой в наших результатах был небольшой спад, но прямо перед ней стало лучше, а последний матч, с «Нью-Джерси», был очень хорошим. Мы показали очень хороший, командный хоккей. Да, у нас был спад, но никто не может пройти все 82 матча без единой ошибки. Перед паузой было видно, что игра улучшается, так что я бы не сказал, что пауза нам помогла. Единственное — это возвращение травмированных, но это относится не только к нам.
Большим плюсом будет возвращение Джейка (Гюнцеля. — Прим. «Чемпионата»). Он имеет реальный шанс вернуться и играть. Когда мы шли нормальным расписанием, он, скорее всего, пропускал остаток сезона, но сейчас имеет шанс вернуться и помочь нам», — приводит слова Гончара пресс-служба НХЛ.
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