Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Крикунов — о возвращении Кагарлицкого: я его и год назад отпускать не хотел!

Крикунов — о возвращении Кагарлицкого: я его и год назад отпускать не хотел!
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился мнением о возможном возвращении в клуб форварда Дмитрия Кагарлицкого.

«Я его и год назад отпускать не хотел! Но сейчас давайте дождёмся официальной информации об этом обмене. Не смущает ли, что у Кагарлицкого был неудачный сезон? Нисколько. Он в СКА играл мало, поэтому и результативность неважная. А так-то Димка по характеру — боец! Вот год назад играл в плей-офф с травмой и ни разу не пожаловался. К доктору сходит на процедуры, и всё: «Сначала плей-офф, а с этим потом разбираться будем». У Кагарлицкого не большие габариты, но духом и отношением к работе он настоящий воин.

Почему у Дмитрия не получилось в СКА? Чтобы точно это знать, надо игрока держать в руках. Думаю, Кагарлицкому надо было давать больше играть. Он ведь и в «Динамо», и в «Северстали» уже привык к роли лидера. Да и Шипачёва рядом не было. Они оба череповецкие, быстро общий язык нашли, хорошо у них получалось. А в Питере — новые партнёры, возможно, с ними больше времени на притирку требовалось», — приводит слова Крикунова «Матч ТВ».

Кагарлицкий и Шипачёв снова вместе в «Динамо». Что стоит за главным обменом межсезонья?
В распоряжении Владимира Крикунова будет потенциально лучшее звено в КХЛ. Почему в СКА пошли на усиление прямого конкурента?
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020