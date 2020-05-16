Крикунов — о возвращении Кагарлицкого: я его и год назад отпускать не хотел!

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился мнением о возможном возвращении в клуб форварда Дмитрия Кагарлицкого.

«Я его и год назад отпускать не хотел! Но сейчас давайте дождёмся официальной информации об этом обмене. Не смущает ли, что у Кагарлицкого был неудачный сезон? Нисколько. Он в СКА играл мало, поэтому и результативность неважная. А так-то Димка по характеру — боец! Вот год назад играл в плей-офф с травмой и ни разу не пожаловался. К доктору сходит на процедуры, и всё: «Сначала плей-офф, а с этим потом разбираться будем». У Кагарлицкого не большие габариты, но духом и отношением к работе он настоящий воин.

Почему у Дмитрия не получилось в СКА? Чтобы точно это знать, надо игрока держать в руках. Думаю, Кагарлицкому надо было давать больше играть. Он ведь и в «Динамо», и в «Северстали» уже привык к роли лидера. Да и Шипачёва рядом не было. Они оба череповецкие, быстро общий язык нашли, хорошо у них получалось. А в Питере — новые партнёры, возможно, с ними больше времени на притирку требовалось», — приводит слова Крикунова «Матч ТВ».