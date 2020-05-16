Ишматов: хочется, чтобы в СКА подтягивали и питерских уроженцев, а не только иногородних

Заслуженный тренер России Рафаил Ишматов прокомментировал переходы юниоров в систему петербургского СКА.
«В клубе очень хорошо взялись за внедрение молодёжи в основной состав. Понятно, что переход Мичкова и Иванова — вопрос не ближайшего будущего, а отдалённой перспективы. Но если через пару-тройку лет им начнут доверять так же, как тем же Галенюку, Марченко, Подколзину и Морозову, позитивный результат обязательно будет.
Хотя здесь хочется, чтобы подтягивали и питерских уроженцев, а не только иногородних. Думаю, пример Барабанова показал, что в своём городе у СКА тоже есть из кого делать больших мастеров», – приводят слова Ишматова «Известия».
Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги СКА занял второе место в Западной конференции, уступив только московскому ЦСКА. В первом раунде петербургские «армейцы» со счётом 4-0 выбили подольский «Витязь», после чего из-за пандемии коронавируса плей-офф был остановлен.
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