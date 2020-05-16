Гуськов: МХЛ, в отличие от КХЛ, рассматривала вариант проведения плей-офф в августе

Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов прокомментировал решение МХЛ досрочно завершить сезон-2019/2020 из-за пандемии коронавируса.

«В отличие от КХЛ, мы рассматривали вариант проведения плей-офф в августе. Сразу после приостановки чемпионата МХЛ мы связались со всеми клубами, заинтересованными сторонами, чтобы обсудить возможность доигрывания турнира. Безусловно, никому не хотелось отменять розыгрыш главного трофея МХЛ — Кубка Харламова, и, как бывший хоккеист, я отлично представляю, сколько было желания у ребят и их тренеров выявить сильнейшего на льду, сколько сил было затрачено в подготовительный период, чтобы вести борьбу за победу в плей-офф. Вся эта громадная работа была проделана ради квинтэссенции сезона — Кубка Харламова, и вдруг всё это в одночасье рухнуло.

До последнего мы рассматривали разные форматы доигровки сезона, учитывающие различное количество дней, требующихся для проведения турнира. Но на противоположной чаше весов оказалось много аспектов, которые невозможно было оставить без внимания. В том числе организационных, финансовых, юридических, логистических — поверьте, был очень солидный набор нюансов, над которыми требовалось серьёзно поработать. И с каждым обсуждением мы вместе с клубами всё больше склонялись к мнению, что возобновление чемпионата МХЛ становится всё менее вероятным. В частности, всем было понятно, что проведение игр в летний период может негативно сказаться на следующем сезоне, поскольку пришлось бы полностью перекраивать весь график отпусков и подготовительных сборов. В итоге все эти аспекты, грозившие негативными последствиями, перевесили наше желание спасти сезон», — приводит слова Гуськова News.ru.