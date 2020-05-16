Бывший форвард «Сочи» Росен вернулся в шведский «Векше»

Нападающий Роберт Росен, в минувшем сезоне выступавший за ХК «Сочи», стал игроком «Векше». Об этом сообщает официальный сайт шведского клуба. С игроком подписан контракт сроком на три года.
32-летний форвард вернулся в шведский клуб после двух сезонов в КХЛ. Всего в составе «леопардов» Росен провёл 125 матчей и набрал 68 (25+43) очков при показателе полезности «+7» и 48 минутах штрафного времени. В сезоне-2018/19 Роберт установил рекорд клуба по количеству голевых передач за один регулярный чемпионат (27).
В составе сборной Швеции Росен стал участником чемпионата мира — 2016, где в 8 матчах набрал 4 (3+1) очка.
Напомним, в сезоне-2019/2020 Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда из-за коронавируса, Кубок Гагарина разыгран не будет.
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