Крикунов: Шипачёв мыслью намного опережает других, на один ход всегда впереди

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал выбор хоккеистов КХЛ, которые назвали лучшим игроком сезона форварда Вадима Шипачёва.

«Согласен. И я бы его выбрал. Тут, конечно, и его результативность много значит, Вадим — лучший бомбардир КХЛ. Но дело не только в этом. Шипачёв у меня постоянно играет и в меньшинстве. В самые тяжёлые моменты он на льду. По всем показателям в полном порядке плюс ещё и капитан команды.

Чем бомбардир полезен в меньшинстве? Шипачёв соперникам вообще бросать не даёт! Даже если мы втроём играем, так быстро накатывается на противников, что они ничего не успевают сделать.

Вадим соображает быстрее. Все ещё думают, а он уже действует, потому что всё продумал заранее. Потому и опережает всех на льду, хотя совсем не реактивный форвард с виду. Мыслью других намного опережает, на один ход всегда впереди. И не только в атаке, но и в защите. Считывает, что соперники будут делать, накатывается и перекрывает им и передачи, и броски», — приводит слова Крикунова «Матч ТВ».