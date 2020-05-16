СКА подтвердил обмен Плотникова в «Амур»

Клубы СКА и «Амур» провели обмен, сообщает пресс-служба питерского клуба. В команду из Хабаровска отправляется нападающий петербуржцев Сергей Плотников, а «армейцы» получили права на форварда Игоря Руденкова. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

«СКА благодарит Сергея Плотникова за выступления в Петербурге и весомый вклад в победы клуба. Удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клуба.

В минувшем сезоне 29-летний Плотников набрал 29 (8+21) очков в 48 матчах регулярного чемпионата. В 4 матчах плей-офф на его счету две шайбы. 25-летний Руденков провёл за «Амур» 62 встречи и набрал 26 (13+13) очков за результативность.

Напомним, сезон Континентальной хоккейной лиги из-за эпидемии коронавируса был досрочно завершён. По итогам регулярного чемпионата петербургский клуб занял второе место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф СКА со счётом 4-0 обыграл «Витязь».