ХК ЦСКА выразил соболезнования семье врача баскетбольного ЦСКА. Он умер от коронавируса
Хоккейный клуб ЦСКА выразил соболезнования семье врача баскетбольного ЦСКА Романа Абжелилова. 44-летний специалист скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. У него остались жена и двое детей.
«Сегодня, вся „армейская“ семья скорбит. На 44-м году ушёл из жизни прекрасный доктор, «армеец» и светлый человек Роман Абжелилов. Хоккейный клуб ЦСКА выражает соболезнования семье. Помним», — сказано в заявлении ХК ЦСКА в «Твиттере».
Вcпышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.
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Врач ЦСКА Роман Абжелилов умер от коронавируса
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