Суббэн: у «Нью-Джерси» самая молодая команда в НХЛ. Опыта не хватает, это видно

Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кей Суббэн поделился мнением о перспективах команды.



«Прежде чем думать, что нам нужно, подумайте о том, что мы получаем. Получаем ещё один год опыта. Будем играть в этом сезоне или нет, следующий сезон станет ещё одним годом для Джека Хьюза. Это будет очередной год для Нико Хишира, Павла Захи, Йеспера Братта. Все эти ребята получат ещё один год опыта. В этом сезоне именно этой вещи нам не хватало больше всего — опыта. У нас самая молодая команда в лиге. Или одна из самых молодых, и это было видно.



При этом в последних 10 матчах перед паузой мы сыграли 6-2-2. После смены тренера мы выглядели многообещающе. Думаю, ребята продемонстрировали зрелость, правильно отреагировав на перестановку тренера. После неё показатели стали лучше. Думаю, у команды и всей организации хорошие перспективы», – сказал Суббэн в интервью Men’s Journal.