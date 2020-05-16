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Георгий Мишарин подписал новый контракт с «Торпедо»

Георгий Мишарин подписал новый контракт с «Торпедо»
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Торпедо» подписал новый контракт с защитником Георгием Мишариным, информирует официальный сайт команды из Нижнего Новгорода. 33-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на один сезон.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Мишарин принял участие в 54 матчах, записав на свой счёт 9 (3+6) баллов при показателе полезности "+3" и 42 минутах штрафного времени. Защитник проводил на площадке 18 минут 20 секунд за матч. В четырёх встречах Кубка Гагарина Мишарин не набрал очков и заработал показатель полезности "-2".

В КХЛ Георгий Мишарин выступал за новосибирскую «Сибирь», екатеринбургский «Автомобилист», московский ЦСКА и магнитогорский «Металлург».

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