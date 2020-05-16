Георгий Мишарин подписал новый контракт с «Торпедо»

Хоккейный клуб «Торпедо» подписал новый контракт с защитником Георгием Мишариным, информирует официальный сайт команды из Нижнего Новгорода. 33-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на один сезон.



В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Мишарин принял участие в 54 матчах, записав на свой счёт 9 (3+6) баллов при показателе полезности "+3" и 42 минутах штрафного времени. Защитник проводил на площадке 18 минут 20 секунд за матч. В четырёх встречах Кубка Гагарина Мишарин не набрал очков и заработал показатель полезности "-2".



В КХЛ Георгий Мишарин выступал за новосибирскую «Сибирь», екатеринбургский «Автомобилист», московский ЦСКА и магнитогорский «Металлург».

Бывший генменеджер «Торпедо» обвиняется в растрате 17 млн рублей