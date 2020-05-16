Немировски: сохранение Мишарина — большой плюс для «Торпедо». У него есть стабильность

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал подписание нового контракта с защитником Георгием Мишариным.



«Сохранение в составе Георгия Мишарина — большой плюс для нашей команды. Опытный защитник, хорошо читает игру, не допускает нервозности, которая может приводить к излишним ошибкам. В его действиях есть такое важное на длинной дистанции качество, как стабильность. Сильные стороны игры Георгия помогали нам в прошлом сезоне и будут полезны в предстоящем», — приводит слова Немировски официальный сайт нижегородского клуба.



В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Мишарин принял участие в 54 матчах, записав на свой счёт 9 (3+6) баллов при показателе полезности "+3" и 42 минутах штрафного времени. Защитник проводил на площадке 18 минут 20 секунд за матч. В четырёх встречах Кубка Гагарина Мишарин не набрал очков и заработал показатель полезности "-2".

Георгий Мишарин подписал новый контракт с «Торпедо»