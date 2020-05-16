Юдон: Диц прислал фотографии газет, где говорили о моём переходе в «Барыс», но это ерунда

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Шарль Юдон прокомментировал информацию, что он близок к переходу в казахстанский «Барыс».
«Услышал эту новость одновременно со всеми. Даррен Диц прислал мне фотографии газет, где говорили о моём переходе в «Барыс», но это ерунда. Вообще ни с кем не разговаривал из „Барыса“. Моя цель — играть за „Монреаль“ в НХЛ», — цитирует Юдона RDS.
В нынешнем сезоне 25-летний Юдон сыграл в регулярном чемпионате НХЛ 15 матчей и набрал 2 (1+1) очка. Большую часть сезона канадский форвард провёл в составе «Лаваль Рокет», где в 46 матчах регулярного чемпионата АХЛ записал в актив 35 (27+8) очков.
В общей сложности за карьеру в НХЛ форвард провёл 125 матчей и набрал 41 (14+27) очко, в 257 играх в АХЛ на его счету 201 (103+98) очко.
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