«Монреаль» может сделать оффер-шит защитнику «Тампы» Сергачёву

Клуб Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» может сделать оффер-шит защитнику «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаилу Сергачёву, информирует RDS. Контракт 21-летнего российского хоккеиста с «молниями» заканчивается после сезона-2019/2020, после чего он станет ограниченно свободным агентом.



В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Сергачёв принял участие в 70 матчах за «Тампу», записав на свой счёт 34 (10+24) балла при показателе полезности "+14" и 58 минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке 20 минут 22 секунды за матч.



Напомним, Сергачёв выступает за «Тампа-Бэй» третий год. Ранее он уже выступал за «Монреаль», откуда его обменяли на Джонатана Друена.



Ранее Сергачёв похвастался пойманной рыбой.

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