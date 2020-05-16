Линден Вей подписал контракт со СКА

Хоккейный клуб СКА подписал контракт с нападающим Линденом Веем, информирует официальный сайт «армейцев» из Санкт-Петербурга. 28-летний канадский хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на два сезона.



В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Вей провёл 52 матча за московский ЦСКА, записав на свой счёт 48 (13+35) баллов при показателе полезности "+22" и 47 минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке 17 минут 11 секунд за матч. В четырёх матчах плей-офф нападающий забил один гол и отдал одну результативную передачу.



За ЦСКА Вей отыграл два сезона и выиграл с клубом Кубок Гагарина. В КХЛ канадец защищал цвета «Барыса». В НХЛ выступал за «Лос-Анджелес Кингз», «Ванкувер Кэнакс» и «Калгари Флэймз», в общей сложности набрав 44 очка в 138 матчах.

СКА подтвердил подписание контракта с Евгением Тимкиным