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Линден Вей подписал контракт со СКА

Линден Вей подписал контракт со СКА
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб СКА подписал контракт с нападающим Линденом Веем, информирует официальный сайт «армейцев» из Санкт-Петербурга. 28-летний канадский хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на два сезона.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Вей провёл 52 матча за московский ЦСКА, записав на свой счёт 48 (13+35) баллов при показателе полезности "+22" и 47 минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке 17 минут 11 секунд за матч. В четырёх матчах плей-офф нападающий забил один гол и отдал одну результативную передачу.

За ЦСКА Вей отыграл два сезона и выиграл с клубом Кубок Гагарина. В КХЛ канадец защищал цвета «Барыса». В НХЛ выступал за «Лос-Анджелес Кингз», «Ванкувер Кэнакс» и «Калгари Флэймз», в общей сложности набрав 44 очка в 138 матчах.

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