Николишин: я не хотел становиться скаутом. Все мысли были о тренерской работе

Андрей Николишин рассказал, как стал скаутом клуба Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс».
«Не хотел быть скаутом. Получилось так. В 2016 году был в Америке — сына пригласили в тренировочный лагерь новичков „Блэкхоукс“. Это было в Траверс-Сити на традиционном турнире проспектов. Ездил туда посмотреть на него и по своим делам. Агент сына, американец, с чего-то вдруг решил, что я хочу быть скаутом, хотя я с ним об этом даже не говорил. Когда приехал туда, мне позвонил главный скаут „Чикаго“ и пригласил пообедать. Встретились. Он спрашивает: „Хочешь быть скаутом?“ — „Нет, не хочу“. Я тогда работал тренером, все мысли были только об этом, как раз вёл переговоры. В общем, мы посмеялись, но договорились как-нибудь вместе посмотреть хоккей. В следующий раз увиделись в октябре в Праге на матчах юниорских сборных России и Чехии. Там был и главный скаут „Чикаго“ Марк Келли с коллегами по „Блэкхоукс“. И вот мы с ними посмотрели хоккей и договорились попробовать скаутство. С тех пор и работаю, с перерывом на работу в „Динамо“. Мы о подобном сразу договорились», — цитирует Николишина официальный сайт НХЛ.
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