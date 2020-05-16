Плющев: за счёт Бурдасова, Вея и Тимкина состав СКА значительно окреп

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал переходы в СКА форвардов Линдена Вея и Евгения Тимкина, а также подписание нового контракта с Антоном Бурдасовым.
«Это три разноплановых форварда, каждый выполняет свой фронт работы. Тимкина и Бурдасова я достаточно хорошо знаю по совместной работе в молодёжной сборной. Где бы они ни играли, оба очень полезны команде. Антон Бурдасов хорош в большинстве, обладает хорошим катанием, отменным по силе броском, и не удивлюсь, если он в этом сезоне будет либо капитаном команды, либо одним из ассистентов. Женя Тимкин славится своими бойцовскими качествами и самоотверженной игрой, много времени проводит на площадке в неравных составах. Может постоять и за себя, и за партнёров. В то же время может и забросить шайбу, как было в финале Кубка Гагарина, когда «Магнитка» несколько лет назад обыграла ЦСКА. Линден Вей — хороший, техничный, умный нападающий. За счёт этих ребят состав СКА значительно окреп. Руководство “армейского” клуба ведёт точечную селекцию, укрепляя свой состав качественными игроками. Все трое, думаю, смогут проявить свои лучшие качества в СКА», — сказал Плющев в интервью «Чемпионату».
- 16 мая 2020
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16:39Евгений Тимкин подпишет контракт со СКА Эксклюзив
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