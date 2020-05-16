Экс-жена Никиты Зайцева вновь попыталась встретиться с детьми. Её не пустили в дом

Маргарита Готовцева, бывшая жена защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, вновь попыталась увидеться со своими детьми, которые находятся с семьёй её экс-супруга. Девушке не ответили на стук в дверь. Как сообщила Готовцева, вскоре родственники Зайцева вызвали сотрудников Росгвардии.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».



Напомним, недавно на бывшую жену Зайцева завели уголовное дело по факту кражи наград хоккеиста. Заявление о возбуждении уголовного дела подано её бывшим свёкром Игорем Зайцевым и касается кражи спортивных наград Никиты Зайцева — перстня и ордена — из дома, где Маргарита, будучи в браке с Никитой, проживала с маленькими детьми.



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