Экс-жена Никиты Зайцева вновь попыталась встретиться с детьми. Её не пустили в дом
Маргарита Готовцева, бывшая жена защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, вновь попыталась увидеться со своими детьми, которые находятся с семьёй её экс-супруга. Девушке не ответили на стук в дверь. Как сообщила Готовцева, вскоре родственники Зайцева вызвали сотрудников Росгвардии.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Напомним, недавно на бывшую жену Зайцева завели уголовное дело по факту кражи наград хоккеиста. Заявление о возбуждении уголовного дела подано её бывшим свёкром Игорем Зайцевым и касается кражи спортивных наград Никиты Зайцева — перстня и ордена — из дома, где Маргарита, будучи в браке с Никитой, проживала с маленькими детьми.
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Экс-жена Зайцева — про обвинение в краже наград: Никита, зачем ты это делаешь?
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