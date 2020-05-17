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Куликов: с Ягром было прикольно. Он не позволял тренеру орать на молодых

Куликов: с Ягром было прикольно. Он не позволял тренеру орать на молодых
Хоккей / НХЛ 0

Защитник клуба НХЛ «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов поделился воспоминаниями об игре с Яромиром Ягром.

«Когда Ягр пришёл во “Флориду”, дух команды поднялся. Он стал учить нас, как играть, как из углов вылезать, и все его слушали с раскрытыми глазами, смотрели на него. У него нестандартные упражнения были, даже смешные, но никто не смеялся, все только учились. Он и у защитников спрашивал, как ему лучше играть. У нас иногда тренер Жерар Галлан орал на молодых, но Яромир Ягр сразу прерывал это, разворачивался и говорил: “Завали. Я со всем разберусь”. Жерар отвечал: “Ты разбирайся, а потом я”. Ягр получал слово. Было прикольно», — рассказал Куликов в эфире передачи «Хоккей В Курсе» в «Инстаграме».

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