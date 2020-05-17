Шенфельд: было грустно и обидно, когда Варфоломеева обменяли в «Витязь»

Нападающий нижегородского «Торпедо» Антон Шенфельд прокомментировал обмен одноклубника Павла Варфоломеева в подольский «Витязь».



«Ну, конечно, было грустно, когда его обменяли. До этого были хорошо знакомы, а в «Торпедо» стали больше общаться, подружились. К сожалению, так получилось. Это хоккей, здесь такое можно произойти с каждым. Но почему так произошло – не мне рассуждать, есть тренерский штаб, генеральный менеджер. Они видят всю картину более обширно, и если приняли решение об обмене, то чем-то руководствовались. Конечно, обидно. Хотелось бы, чтобы Павел остался, но тоже не сложилось. Так везде может быть», — цитирует Шенфельда официальный сайт «Торпедо» со ссылкой на «Клуб болельщиков «Спортивная семья».