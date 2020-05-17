Андре Петтерсон: В Москве не замечаешь, что находишься в России

Нападающий Андре Петерссон, который перешёл в ярославский «Локомотив» из «Динамо», рассказал о жизни в Москве.

«Было весело жить в Москве. Много дел и хорошая еда. Однако, приходилось находиться в машине по 3-4 часа после тренировки. Но я люблю этот город, вы можете делать все, что угодно. В Москве не замечаешь, что находишься в России», — приводит слова Петтерссона HockeyNews.se.

В прошедшем сезоне 29-летний хоккеист защищал цвета московского «Динамо». Нападающий провёл 47 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и набрал 39 (17+22) очков при показателе полезности "+10" и 28 минутах штрафного времени. Игрок проводил на площадке 16 минут и 56 секунд за матч. В шести встречах Кубка Гагарина нападающий набрал 6 (5+1) баллов. Большую часть сезона шведский форвард провёл в одном звене с Дмитрием Яшкиным и Вадимом Шипачёвым.