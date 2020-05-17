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КХЛ опубликовала в «Твиттере» топ-10 моментов Кирилла Капризова в лиге

КХЛ опубликовала в «Твиттере» топ-10 моментов Кирилла Капризова в лиге
Хоккей / КХЛ 0

Континентальная хоккейная лига опубликовала в «Твиттере» топ-10 моментов российского нападающего Кирилла Капризова за время его выступления в лиге.

«Если у вас кто-то спросит, кто такой Кирилл Капризов, просто покажите им это», — говорится в сообщении.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» КХЛ.

23-летний Капризов дебютировал в КХЛ в сезоне-2014/2015 в составе новокузнецкого «Металлурга». В «Кузне» Кирилл провёл два сезона, после чего перебрался в «Салават Юлаев». В уфимской команде Капризов провёл год и перешёл в ЦСКА, где выиграл Кубок Гагарина 2019 года. В общей сложности за карьеру в лиге россиянин сыграл 340 матчей, в которых забросил 124 шайбы и сделал 137 результативных передач. С высокой вероятностью хоккеист продолжит карьеру в «Миннесоте Уайлд».

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