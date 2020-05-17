Язьков — о своей игре: обязан выходить на показатели чемпионского сезона в «Ак Барсе»

Нападающий Никита Язьков прокомментировал продление контракта с «Амуром».
«Руководство «Амура» сделало квалификационное предложение, сразу же его принял. И мне, и моей семье в житейском плане нравится Хабаровск, а «Амур» – профессиональная организация, поэтому никаких обсуждений по контракту не возникло. При этом в плане хоккейном мне ещё многое нужно доказывать – и помогать команде больше.
Почему нет прогресса? Сам себе задаю этот вопрос. Травмы и ограниченное игровое время – это не оправдание. Обязан выходить на показатели чемпионского сезона в «Ак Барсе», когда в 37 матчах удалось неплохо помочь команде и забросить восемь шайб.
Два сезона по «один плюс пять» заставляют поменять какие-то моменты в предсезонной подготовке, которая предшествует тренировочному лагерю команды. Намерен дополнительно поработать над манёвренностью, стартовой скоростью, рывком. Также надо добавить скоростно-силовой нагрузки, чтобы стартовать в тренировочном лагере «Амура» без раскачки. Чувствую, что пока не проявил себя в хабаровской команде, есть большой настрой это исправить», – цитирует Язькова Russia-Hockey.
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