Самсонов — о первом главном тренере в НХЛ из России: единственный вариант — это Гончар
Тренер «Каролины Харрикейнз» по развитию игроков Сергей Самсонов поделился мнением, кто может стать первым главным тренером из России в Национальной хоккейной лиге.
«Конечно, это возможно. И, наверное, единственный вариант сейчас – это Сергей Гончар. Он уже давно работает тренером в «Питтсбурге», выигрывал Кубки Стэнли. У него все складывается здорово, чтобы дойти до этого. Другой вопрос – хочет ли он этого. Это большая ответственность и серьёзный труд. Но наибольшие шансы среди россиян именно у него», – цитирует Самсонова пресс-служба НХЛ.
В настоящее время 46-летний Гончар входит в тренерский штаб «Питтсбург Пингвинз». В этом качестве российский специалист выиграл два Кубка Стэнли (2016, 2017).
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