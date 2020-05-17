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Гудас: нет шансов, что останусь в «Вашингтоне»

Гудас: нет шансов, что останусь в «Вашингтоне»
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Радко Гудас заявил, что у него нет шансов заключить новый контракт со «столичным» клубом из-за потолка зарплат НХЛ.

«Остаться в „Вашингтоне“? На это нет шансов. Клуб уже столкнулся с проблемами из-за потолка зарплат. В системе клуба есть молодые хоккеисты, которые будут играть на приемлемых для „Вашингтона“ условиях. А ребята на истекающих контрактах покинут „Кэпиталз“.

Верю, что найду новый клуб в НХЛ. У меня хороший послужной список, и я могу играть в любом клубе. Мне даже не важен срок контракта. Мы просто будем смотреть конкретные предложения. Семья поедет за мной в любое место, в данном случае мне повезло, что у меня нет в этом плане каких-то больших ограничений", – цитирует Гудаса Ceska Televize.

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