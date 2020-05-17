Фанаты «Лулео» собирали деньги на новый контракт для Лассинантти, ушедшего в «Сочи»

Голкипер Йоэль Лассинантти, заключивший контракт с «Сочи», рассматривал возможность остаться в «Лулео», но всё же выбрал вариант в КХЛ, сообщает NSD.

Примечательно, что переговоры со шведским клубом осложняло тяжёлое финансовое положение «Лулео». Фанаты команды даже помогли собрать деньги, чтобы клуб мог сделать достойное финансовое предложение игроку. Теперь руководство «Лулео» хочет потратить собранную сумму на новый контракт нападающего Константина Комарека. Однако не может этого сделать, пока не получит одобрения фанатов.

Высшим достижением Йоэля в карьере является победа в Лиге чемпионов в 2015 году. В чемпионате Швеции Лассинантти два года кряду становился лучшим голкипером по коэффициенту надёжности. В 2019-м Йоэль Лассинантти был признан лучшим голкипером SHL, а в 2020 году стал лидером чемпионата по матчам на ноль.