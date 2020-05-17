Кори Шнайдер — о Джеке Хьюзе: я в 18 лет думал о поддельных правах или деньгах на пиво

Голкипер «Нью-Джерси Дэвилз» Кори Шнайдер поделился мнением о первом номере драфта НХЛ-2019 Джеке Хьюзе.
«Он очень талантлив. Невероятно одарённый, умный и трудолюбивый игрок. Он хочет быть лучшим и очень строг к себе. Какое-то время в начале сезона он жил у меня дома, чтобы освоиться. Мы хорошо провели время. В каком-то смысле он выглядит очень зрелым, если говорить о том, как он ставит себя или как ведёт себя в раздевалке.
Он из хоккейной семьи, его многому научили. В этом смысле он выглядит старше, чем есть на самом деле. Если вспомнить, о чём думал я в 18 лет, то это поддельные права или деньги на пиво в колледже и что-то в этом духе. Сравните, что беспокоило меня и что беспокоит его. Это день и ночь.
По дороге домой говорил ему: «Знаю, ты привык набирать по два-три очка за матч. Здесь так будет не всегда. Не будь слишком строг к себе. Какое-то время уйдёт на обучение, а потом ты станешь лучше». Думаю, он понимает, что ему нужно делать. Он хочет стать доминирующим игроком и одним из лучших в лиге», – цитирует Шнайдера TSN.
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