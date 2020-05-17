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Кугрышев: раз «Салават показывал результат – значит, дуэт Цулыгина с Лямся сработал

Кугрышев: раз «Салават показывал результат – значит, дуэт Цулыгина с Лямся сработал
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Салавата Юлаева» Дмитрий Кугрышев прокомментировал назначение Томи Лямся на должность главного тренера.

«В прошлом сезоне, когда Томи Лямся был вторым тренером, он в основном работал с защитниками и с ребятами, которые играли в меньшинстве. Ну и, конечно, с нашими иностранцами. Раз команда вышла в плей-офф и показала там результат, обыграв в первом раунде «Авангард», значит, их дуэт с Цулыгиным сработал.

Конечно, соскучился по хоккею, да и вообще по обычной жизни. Хочется нормально жить, тренироваться. Сейчас нахожусь дома с семьёй, на загородной квартире у жены. Просто в Москве всё закрыто, а здесь хотя бы можно прогуляться на свежем воздухе. Конечно, поддерживаю физическую форму, выполняю необходимые упражнения. Проблем с лишним весом у меня никогда не было», — сказал Кугрышев «Чемпионату».

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