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Форвард «Амура» Сергей Плотников написал обращение к болельщикам СКА

Форвард «Амура» Сергей Плотников написал обращение к болельщикам СКА
Хоккей / КХЛ 0

Российский нападающий Сергей Плотников написал обращение к болельщикам СКА после обмена в «Амур».

«С самого детства меня периодически спрашивают: «Сергей, а сложно ли быть профессиональным хоккеистом?». И вроде бы все ждут рассказ о многочисленных травмах, длительных восстановлениях, перелётах, конкуренции. Но всё это не то… Не то для меня!

Сложно оставлять часть себя в команде, в городе, а как иначе? Иначе хорошим хоккеистом не будешь, хорошим человеком… В этой команде я оставил, наверное, даже не одну! Спасибо клубу! Спасибо гостеприимному Санкт-Петербургу! И, конечно, спасибо болельщикам, которые помогали и подгоняли меня каждую игру. Вы сила СКА!» – написал Плотников в «Инстаграме».

В «твиттере» СКА опубликован прощальный ролик, посвящённый Сергею Плотникову
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