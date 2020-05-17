Шевченко: «Барысу» нужен такой тренер, чтобы был нашим товарищем и в то же время жёстким

Нападающий «Барыса» Дмитрий Шевченко рассказал, каким должен быть новый главный тренер команды из Нур-Султана.

«Считаю, костяк остаётся у нас. После первого сезона под руководством Андрея Скабелки тоже было такое, что ушло много игроков, но костяк сохранили. Поэтому у нового тренера будет хорошая рабочая команда. Возможно, ему нужно будет внести что-то новое, своё видение, что-то подсказать.

Кто нужен команде? Полагаю, человек с авторитетом, со своим хоккейным багажом, чтобы был требователен к игрокам и примером для всех в команде. Чтобы человек одновременно был нашим товарищем, с которым мы просто можем поговорить на любую тему, и в то же время, чтобы был жёстким, требовательным. Образно говоря, чтобы были и кнут, и пряник", — цитирует Шевченко Sports.kz.