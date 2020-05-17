Голкипер Илья Проскуряков покинул «Сочи» и продолжит карьеру в другом клубе
Голкипер Илья Проскуряков покинул «Сочи» в связи с истечением контракта, сообщается на официальном сайте «леопардов». При этом отмечается, что российский вратарь продолжит карьеру в другом клубе.
Илья Проскуряков пополнил состав «леопардов» в мае прошлого года. В сезоне-2019/2020 Илья защищал ворота «Сочи» в 18 матчах, отразив 90,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,36. Кроме того, в двух матчах ворота Ильи остались на замке: у вратаря «сухари» в матчах с «Торпедо» 22 февраля (1:0 ОТ) и «Спартака» 29 декабря (1:0 ОТ).
Опытный голкипер защищал цвета таких клубов, как магнитогорский «Металлург», ЦСКА, «Трактор», «Адмирал» и «Торпедо». В общей сложности в КХЛ Илья провёл 357 матчей, отразив 91,7% бросков при надёжности 2,27.
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