Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Кельн» — «Майнц». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Патрик Кейн назвал Натана Маккиннона лучшим игроком НХЛ в настоящий момент

Патрик Кейн назвал Натана Маккиннона лучшим игроком НХЛ в настоящий момент
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн назвал форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона лучшим игроком Национальной хоккейной лиги в настоящий момент.

«Пожалуй, придётся назвать Маккиннона. Думаю, он по-настоящему силён. У них есть хорошие игроки, но мотор команды – именно он. Их команда здорово играет, и он, вероятно, главная причина этого, так что остановлюсь на нём», – сказал Кейн в интервью Men’s Journal.

В нынешнем сезоне, приостановленном из-за пандемии коронавируса, 24-летний Маккиннон принял участие в 69 матчах регулярного чемпионата. Канадский форвард забросил 35 шайб и сделал 58 результативных передач при показателе полезности "+13" и 12 минутах штрафного времени. В среднем Натан проводит на льду 21 минуту 14 секунд.

Макдэвид — лучший форвард НХЛ по мнению игроков лиги, Кучеров — 4-й
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020