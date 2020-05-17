Патрик Кейн назвал Натана Маккиннона лучшим игроком НХЛ в настоящий момент

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн назвал форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона лучшим игроком Национальной хоккейной лиги в настоящий момент.



«Пожалуй, придётся назвать Маккиннона. Думаю, он по-настоящему силён. У них есть хорошие игроки, но мотор команды – именно он. Их команда здорово играет, и он, вероятно, главная причина этого, так что остановлюсь на нём», – сказал Кейн в интервью Men’s Journal.

В нынешнем сезоне, приостановленном из-за пандемии коронавируса, 24-летний Маккиннон принял участие в 69 матчах регулярного чемпионата. Канадский форвард забросил 35 шайб и сделал 58 результативных передач при показателе полезности "+13" и 12 минутах штрафного времени. В среднем Натан проводит на льду 21 минуту 14 секунд.