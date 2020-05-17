Дмитрий Шевченко: насколько знаю, Никита Михайлис хочет остаться в «Барысе»

Нападающий «Барыса» Дмитрий Шевченко высказался о возможном уходе из команды форварда Никиты Михайлиса.
«Насколько знаю, Никита Михайлис хочет остаться. В Астане его любят болельщики. Он здесь стал тем, кем является. Будем надеяться, что подпишет новый контракт и будет помогать команде. В „Барысе“ у него есть всё, чтобы развиваться и прогрессировать.
Конечно, если бы у него были предложения из клубов НХЛ, сказал бы ему: «Бери вещи и уезжай». Когда ещё будет такой шанс? А в «Барысе», мне кажется, он способен раскрыть свой потенциал", — цитирует Шевченко Sports.kz.
В минувшем сезоне 24-летний форвард сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 60 матчей и набрал 32 (17+15) очка, в пяти встречах плей-офф на его счету одна результативная передача. В среднем за матч Михайлис проводил на льду 16 минут.
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