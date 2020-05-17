Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Кельн» — «Майнц». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Дмитрий Шевченко: насколько знаю, Никита Михайлис хочет остаться в «Барысе»

Дмитрий Шевченко: насколько знаю, Никита Михайлис хочет остаться в «Барысе»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Барыса» Дмитрий Шевченко высказался о возможном уходе из команды форварда Никиты Михайлиса.

«Насколько знаю, Никита Михайлис хочет остаться. В Астане его любят болельщики. Он здесь стал тем, кем является. Будем надеяться, что подпишет новый контракт и будет помогать команде. В „Барысе“ у него есть всё, чтобы развиваться и прогрессировать.

Конечно, если бы у него были предложения из клубов НХЛ, сказал бы ему: «Бери вещи и уезжай». Когда ещё будет такой шанс? А в «Барысе», мне кажется, он способен раскрыть свой потенциал", — цитирует Шевченко Sports.kz.

В минувшем сезоне 24-летний форвард сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 60 матчей и набрал 32 (17+15) очка, в пяти встречах плей-офф на его счету одна результативная передача. В среднем за матч Михайлис проводил на льду 16 минут.

«Барыс» ждёт ответа от Михайлиса. Клуб сделал ему предложение на улучшенных условиях
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020