Владелец «Далласа»: НХЛ полна решимости завершить сезон

Владелец «Даллас Старз» Том Гальярди поделился мыслями о возможном возобновлении сезона НХЛ. Он был прерван 12 марта из-за пандемии коронавируса. Точная дата возобновления пока неизвестна.
«Лига полна решимости завершить сезон. Гэри Беттмэн не думает о досрочном завершении. Думаю, что мы будем играть в этом сезоне. Люди, которые разговаривают со мной, устали это слушать, но всё сводится к возможности эффективного своевременного тестирования. Если мы сможем проводить тесты, то завершим сезон», – приводит слова Гальярди TSN Radio Vancouver.
Пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран.
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