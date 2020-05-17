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#ОСТАЁМСЯДОМА: прямой эфир с Ильёй Брызгаловым — в 20:00

ЧМ-2020
ЧМ-2020
Все турниры
  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
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#ОСТАЁМСЯДОМА: прямой эфир с Ильёй Брызгаловым — в 20:00
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Мы никогда не показывали вам внутреннюю кухню интервью, но в 2020-м всё изменилось.

Новый инстаэфир нашего шоу #ОСТАЁМСЯДОМА состоится уже сегодня, 17 мая, начало — в 20:00 мск.

К нам в виртуальные гости придёт чемпион мира Илья Брызгалов. С ним пообщается Елена Кузнецова. Будет интересно и ярко. Ждём вас онлайн!

Смотрите интервью с Брызгаловым на странице «Чемпионата» в «Инстаграме».

За свою карьеру в НХЛ Брызгалов принял участие в 465 матчах, в которых одержал 221 победу. Голкипер выступал за «Анахайм Дакс», «Финикс Койотс», «Эдмонтон Ойлерз» и «Миннесоту Уайлд». В составе «Дакс» он стал обладателем Кубка Стэнли в 2007 году.

На международном уровне Брызгалов выступал за сборную России на двух Олимпиадах и завоевал бронзу в 2002-м. Также является чемпионом мира 2009 года.

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