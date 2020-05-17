Юньков: Ржига — необычный тренер. Иногда он не давал установку на матч

Нападающий «Спартака» Михаил Юньков поделился впечатлениями от работы с тренером Милошем Ржигой.
«Могу ли я сравнить Билялетдинова и Знарка? Сравнивать не буду, мне кажется, это немного неправильно. Потому что каждый по-своему великий человек. У них свой план, который приносит результат. Но чувствуется, что в каждом из этих тренеров есть что-то необъяснимо великое.
У какого тренера были самые необычные установки? У Ржиги. Потому что он необычный тренер. Иногда бывало так, что не было никакой установки. Иногда он вообще не заходил в раздевалку перед игрой. Бывало заходил и говорил одно слово: «Пошли», — цитирует Юнькова официальный сайт «Спартака».
Предстоящий сезон станет для Михаила Юнькова восьмым в составе красно-белых. Он является рекордсменом по количеству матчей за «Спартак» среди игроков нынешнего состава — на счету нападающего 361 матч.
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