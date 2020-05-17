А. Костицын: главная моя цель — помочь «Нефтехимику» стать лучше

Нападающий «Нефтехимика» Андрей Костицын прокомментировал заключение контракта с нижнекамским клубом.
«Рад быть частью волчьей стаи и надеюсь на яркий сезон и поддержку болельщиков. Никаких справок о «Нефтехимике» я, разумеется, не наводил. Достаточно было то, что хорошо знаком с Вячеславом Геннадьевичем Буцаевым. Раньше приходилось работать под его руководством.
Очень приятно, что в «Нефтехимике» играло много моих земляков и все они оставили хороший след в истории клуба. Надеюсь, что и я буду в их числе. Главная моя цель и задача — это помочь клубу стать ещё лучше, чем он был, скажем, вчера. Когда объединяется коллектив, который преследует общие цели, это всегда даст результат.
Почему взял себе игровой номер 46? Я раньше, до отъезда за океан, играл под номером 23. Когда приехал в Монреаль, там по чистой случайности дали цифру 46. Все почему-то были уверены, что это мой личный выбор, потому что это счастливая символика цифр для меня — 23+23=46. А на самом деле я тогда об этом даже и не задумывался. Но сейчас, спустя годы, уверен, что эта случайность не случайна. Вот и играю под 46-м», — приводит слова Костицына пресс-служба клуба.
- 17 мая 2020
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