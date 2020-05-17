Брызгалов: собирался в Квебек на ЧМ-2008, но были маленькие дети и проблемы с документами

Чемпион мира 2009 года, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов признался, что легко принял решение отправиться на мировое первенство в Швейцарию в 2009 году.
«С Вячеславом Быковым я познакомился уже в Швейцарии перед ЧМ-2009. До этого общался с Владиславом Третьяком. Я собирался в Квебек на ЧМ-2008, но у меня были маленькие дети, проблемы с документами.
Быков и Захаркин – интеллигентные и спокойные люди. Особенно Игорь Владимирович, он очень образованный, и с ним всегда интересно. Вячеслав Аркадьевич более закрытый. Спорил ли с ними? Нет, спорили только на Олимпиаде-2010.
В 2009 году у нас с «Финиксом» не совсем удачно складывался сезон. Мне позвонили из сборной, на тот момент было и желание, и возможность, и силы играть. Был молодой, задорный. Ничего меня не ограничивало, дома было всё хорошо, ничего не останавливало», — сказал Брызгалов в прямом эфире на «Чемпионате».
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