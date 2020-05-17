Брызгалов: Быков и Захаркин не давили на игроков, у них всё было построено на доверии

Чемпион мира 2009 года, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов поделился мнением о тренерском штабе сборной России на мировом первенстве 2009 года.

«Я вам так скажу, Быков и Захаркин доверяли игрокам, не было давления со стороны в быту. Всё было построено на доверии. Всё было по-западному сделано. Они себя не унижали и нас не унижали. Не следили – спишь ли ты в 11 часов, находишься ли в гостинице. Мне кажется, это такое унижение вообще. Все взрослые люди – и каждый знает, как готовиться. С ними ощущалась лёгкая обстановка, где никто никого не ограничивал.

Хотели позвать Набокова? Для меня это стало новостью, от вас это первый раз слышу. Не знал об этом.

Третьяк всегда хорошие анекдоты рассказывал, они порой смешными получались. Когда приезжаешь на такой короткий турнир, тренер вратарей ничем помочь не может. Нельзя вмешаться в технический процесс игры, только навредить этим можно. Посмотреть голы можно, но на этом и ограничиваешься. За две недели никого переделать нельзя. Тренер вратарей нужен для корректировки точечных деталей после матчей. Но и то – вратари высокого класса сами знают, где ошиблись. Видео никогда не лжёт – и с его помощью можно разобрать мелкие нюансы», — сказал Брызгалов в прямом эфире на «Чемпионате».