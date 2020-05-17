Брызгалов – о журналистах: у нас взаимная любовь! Меня любят, и я вас всех люблю
Чемпион мира 2009 года, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов рассказал об отношении к журналистам.
«У нас с журналистами взаимная любовь. Меня журналисты любят во всём мире, и я вас всех люблю! Может, в Берне вы просто мне внимания не уделяли, у вас там, наверное, были другие звёзды. Я к журналистам со всей душой! Как бы охарактеризовал нашу команду на чемпионате мира в Берне-2009? Легендарная! Я, Ковальчук, Радулов… Да полно отличных ребят!» — сказал Брызгалов в прямом эфире на «Чемпионате».
За свою карьеру в НХЛ Брызгалов принял участие в 465 матчах, в которых одержал 221 победу. Голкипер выступал за «Анахайм Дакс», «Финикс Койотс», «Эдмонтон Ойлерз» и «Миннесоту Уайлд». В составе «Дакс» он стал обладателем Кубка Стэнли в 2007 году.
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