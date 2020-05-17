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Брызгалов — о ЧМ-2009: для отчёта и серебро было бы хорошо, но мы хотели выиграть золото

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Брызгалов — о ЧМ-2009: для отчёта и серебро было бы хорошо, но мы хотели выиграть золото
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Чемпион мира 2009 года, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов поделился воспоминаниями о мировом первенстве 2009 года в Швейцарии.

«У Канады и США в Берне на ЧМ-2009 были приличные команды. Очень серьёзные. Но мы выходили и играли, сражались. С сильным соперником всегда интересно играть. Такие игры приносят удовольствие и запоминаются. Когда обыгрываешь сильных соперников, сразу слёзы, радость, все радуются, у девчонок с кокошниками тушь течёт по лицу…

Финал с Канадой? Канадцы всех разносили в группе, мы по-разному добирались до финала. Хотя мы тоже все матчи выиграли. Мы готовились к финалу спокойно, как всегда. Кто в дартс играл, кто в домино, кто чай пил. Обычная рутина и подготовка к игре. Владислав Третьяк, правда, говорил: «Даже если проиграем – уже серебро!». Но кто хотел проигрывать? Мы хотели выиграть золото, мы приехали за золотыми медалями. Для отчёта и серебро хорошо, наверное, но спортсмен хочет быть первым и выигрывать золото», — сказал Брызгалов в прямом эфире на «Чемпионате».

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