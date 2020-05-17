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Брызгалов — о 3:8 от США: если бы мы не хотели победить, никто бы не приехал в сборную

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Брызгалов — о 3:8 от США: если бы мы не хотели победить, никто бы не приехал в сборную
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Чемпион мира 2009 года, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов вспомнил о поражении со счётом 3:8 в четвертьфинальном матче ЧМ-2013 с США.

«Я приезжал на чемпионат мира поиграть в хоккей и выиграть турнир. Если не получилось, значит не получилось. Когда-то получается выиграть, когда-то – нет. Поражение американцам в 2013 году – это же не значит, что мы им слили. Мы что, уезжали на три недели, чтобы слить американцам? Нет, просто по какой-то причине не пошло, не получилось.

В том году была у России сумасшедшая сборная, которая не проиграть же приехала на чемпионат мира. Финнам проиграли, не смогли в этот раз выиграть. Просто не смогли забить. Или что вы думаете, они не хотели напрягаться? Да нет такого. Все так же бьются, стараются, последнее отдают. Если бы они не хотели победить, никто бы не приехал в сборную.

И игроки очень часто не понимают, когда их начинают обвинять в том, что они не хотели выкладываться. Если бы им было наплевать, они бы даже трубки не поднимали и не приезжали в сборную. Они такие состоятельные люди, что могут себе это позволить. Но они едут в сборную, чтобы доставить людям удовольствие», — сказал Брызгалов во время прямого эфира на «Чемпионате».

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