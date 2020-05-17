Мирасти: я являюсь вождём племени индейцев, добываю на охоте людям мясо для еды

Бывший тафгай «Витязя» Джон Мирасти рассказал, как проводит время в условиях карантина, который ввели из-за пандемии коронавируса.

«Во время этого карантина я был очень занят. Являюсь вождём нашего племени индейцев, поэтому провожу много времени, проверяя людей общины. Много занимался охотой и рыбалкой, добывая людям мясо для еды. Также проверяем наших старейшин, чтобы убедиться, что у них всё хорошо, и помогаем, если это необходимо.

Кроме того, много времени проводил на ранчо, работая с лошадьми и ремонтируя заборы и загоны. Мои дети становятся настоящими лошадниками», — приводит слова Мирасти Sports.kz.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 4,7 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 313 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,8 млн человек.