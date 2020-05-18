Победа в финале ЧМ-2008 и ещё два матча сборной России в истории чемпионатов мира 18 мая
В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире Международная федерация хоккея приняла решение отменить чемпионат мира 2020 года, который должен был проходить с 8 по 24 мая в Швейцарии. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи сборной России, сыгранные в разные годы 18 мая.
2008 год. Россия — Канада — 5:4 ОТ (финал)
ЧМ-2008. Финал
18 мая 2008, воскресенье. 21:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 4
ОТ
Канада
1:0 Сёмин (Овечкин, Фёдоров) – 01:23' (5x5) 1:1 Бёрнс (Рой, Грин) – 03:54' (5x5) 1:2 Куниц – 09:17' (5x5) 1:3 Бёрнс (Сан-Луи, Хитли) – 14:51' (5x3) 2:3 Сёмин (Корнеев, Марков) – 21:14' (5x4) 2:4 Хитли (Гецлаф) – 29:56' (5x5) 3:4 Терещенко (Сёмин, Тютин) – 48:55' (5x5) 4:4 Ковальчук (Прошкин, А. Радулов) – 54:46' (5x5) 5:4 Ковальчук (Фёдоров, Овечкин) – 62:42' (4x3)
Знаменитая победа России над Канадой в финале ЧМ-2008, главным героем встречи стал Илья Ковальчук.
2010 год. Россия — Финляндия — 5:0 (6-й тур группового этапа)
ЧМ-2010. Группа Е. 3-й тур
18 мая 2010, вторник. 22:15 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Финляндия
1:0 Фёдоров (Сёмин, Овечкин) – 16:42' (5x4) 2:0 Малкин (Ковальчук, Гончар) – 33:52' (5x4) 3:0 Кулёмин (Анисимов, Афиногенов) – 34:02' (5x5) 4:0 Емелин (Ковальчук) – 42:15' (5x5) 5:0 Афиногенов (Куликов) – 42:55' (5x5)
Россияне красиво завершили групповой этап, легко расправившись с Финляндией.
2017 год. Россия — Чехия — 3:0 (четвертьфинал)
ЧМ-2017. 1/4 финала
18 мая 2017, четверг. 17:15 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Чехия
1:0 Орлов (Плотников, Антипин) – 08:45' (5x5) 2:0 Кучеров (Кузнецов, Антипин) – 13:36' (5x4) 3:0 Панарин (Кучеров, Кузнецов) – 53:55' (5x5)
Сборная России выбила Чехию, забив три гола.
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