Победа в финале ЧМ-2008 и ещё два матча сборной России в истории чемпионатов мира 18 мая

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире Международная федерация хоккея приняла решение отменить чемпионат мира 2020 года, который должен был проходить с 8 по 24 мая в Швейцарии. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи сборной России, сыгранные в разные годы 18 мая.



2008 год. Россия — Канада — 5:4 ОТ (финал)

Знаменитая победа России над Канадой в финале ЧМ-2008, главным героем встречи стал Илья Ковальчук.



2010 год. Россия — Финляндия — 5:0 (6-й тур группового этапа)

Россияне красиво завершили групповой этап, легко расправившись с Финляндией.



2017 год. Россия — Чехия — 3:0 (четвертьфинал)

Сборная России выбила Чехию, забив три гола.



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