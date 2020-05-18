Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Победа в финале ЧМ-2008 и ещё два матча сборной России в истории чемпионатов мира 18 мая

ЧМ-2020
ЧМ-2020
Все турниры
  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Победа в финале ЧМ-2008 и ещё два матча сборной России в истории чемпионатов мира 18 мая
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире Международная федерация хоккея приняла решение отменить чемпионат мира 2020 года, который должен был проходить с 8 по 24 мая в Швейцарии. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи сборной России, сыгранные в разные годы 18 мая.

2008 год. Россия — Канада — 5:4 ОТ (финал)

ЧМ-2008. Финал
18 мая 2008, воскресенье. 21:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 4
ОТ
Канада
1:0 Сёмин (Овечкин, Фёдоров) – 01:23' (5x5)   1:1 Бёрнс (Рой, Грин) – 03:54' (5x5)   1:2 Куниц – 09:17' (5x5)   1:3 Бёрнс (Сан-Луи, Хитли) – 14:51' (5x3)   2:3 Сёмин (Корнеев, Марков) – 21:14' (5x4)   2:4 Хитли (Гецлаф) – 29:56' (5x5)   3:4 Терещенко (Сёмин, Тютин) – 48:55' (5x5)   4:4 Ковальчук (Прошкин, А. Радулов) – 54:46' (5x5)   5:4 Ковальчук (Фёдоров, Овечкин) – 62:42' (4x3)

Знаменитая победа России над Канадой в финале ЧМ-2008, главным героем встречи стал Илья Ковальчук.

2010 год. Россия — Финляндия — 5:0 (6-й тур группового этапа)

ЧМ-2010. Группа Е. 3-й тур
18 мая 2010, вторник. 22:15 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Финляндия
1:0 Фёдоров (Сёмин, Овечкин) – 16:42' (5x4)   2:0 Малкин (Ковальчук, Гончар) – 33:52' (5x4)   3:0 Кулёмин (Анисимов, Афиногенов) – 34:02' (5x5)   4:0 Емелин (Ковальчук) – 42:15' (5x5)   5:0 Афиногенов (Куликов) – 42:55' (5x5)

Россияне красиво завершили групповой этап, легко расправившись с Финляндией.

2017 год. Россия — Чехия — 3:0 (четвертьфинал)

ЧМ-2017. 1/4 финала
18 мая 2017, четверг. 17:15 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Чехия
1:0 Орлов (Плотников, Антипин) – 08:45' (5x5)   2:0 Кучеров (Кузнецов, Антипин) – 13:36' (5x4)   3:0 Панарин (Кучеров, Кузнецов) – 53:55' (5x5)

Сборная России выбила Чехию, забив три гола.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020