«Нефтехимик» показал, как тренируется Хайруллин в условиях карантина

Пресс-служба нижнекамского «Нефтехимика» показала, как нападающий клуба Марат Хайруллин готовится к новому сезона дома в условиях карантина.

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Напомним, Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда из-за коронавируса, официально Кубок Гагарина разыгран не будет. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.