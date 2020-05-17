«Нефтехимик» показал, как тренируется Хайруллин в условиях карантина
Пресс-служба нижнекамского «Нефтехимика» показала, как нападающий клуба Марат Хайруллин готовится к новому сезона дома в условиях карантина.
Фото также можно посмотреть в «Твиттере».
Напомним, Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда из-за коронавируса, официально Кубок Гагарина разыгран не будет. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.
А. Костицын: главная моя цель — помочь «Нефтехимику» стать лучше
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